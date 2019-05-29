عسلة حزماوي 3 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت إدارة نادي الحزم تجديد التعاقد مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم الجزائري مالك عسلة لمدة 3 سنوات.

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وقالت إدارة النادي: «إن التجديد تم بدعم خاص من عضو شرف النادي الداعم سلمان المالك الذي تكفل بالصفقة، مبينة أن استمرار عسلة في الفريق إضافة كبيرة لزملائه، موجهة الشكر إلى وكيل أعماله صالح اليامي».

وتردد خلال الفترة الماضية سعي عدد من الأندية السعودية للتعاقد مع عسلة من بينها الهلال.

يذكر أن عسلة أكثر حراس المرمى تصديا للكرات في دوري الأمير محمد بن سلمان، لعب قبل الحزم لأندية نصر حسين داي وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد الجزائرية.