شكرا لقرائتكم رئيس "كاف": تنظيم أمم أفريقيا لا يواجه أى أزمات أمنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم، الأربعاء، أنه لا يوجد أى مخاوف أمنية في كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها فى مصر الشهر المقبل.
وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي في تصريحات خلال زيارته لجنوب أفريقيا، أن الأمن فى مصر كان أحد الأسباب الرئيسية فى تنظيم البطولة بملاعبها، ولا توجد دولة فى الوقت الحالى مثلها يمكنها أن تضمن تنظيم الحدث دون أى مخاطر.
وأكد أحمد أحمد على أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مكثف وغير مسبوق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإنجاح البطولة، من خلال السيطرة الأمنية على جميع ما يتعلق بعناصر اللعبة.
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