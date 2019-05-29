شكرا لقرائتكم مفاوضات مكثفة بين سموحة واسلام محارب لضمه في الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نادي سموحة دخل في مفاوضات مكثقة مع إسلام محارب لاعب النادي الاهلي ولاعب الفريق السكندري السابق، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، قبل ارسال عرض رسمي للقلعة الحمراء.
ويرغب مسئولي سموحة تدعيم الفريق بصفقات مميزة استعدادا للموسم المقبل، ويعد محارب أحد هذه الصفقات التي ينوي النادي التعاقد معها في الفترة المقبلة .
ويستعد مسؤولو سموحة للتقدم بعرض رسمي إلى الأهلي لطلب ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصةً أن اللاعب لا يشارك في المباريات مع الفريق الأحمر تحت عهد المدير الفني الحالي للمارد الاحمر مارتن لاسارتي .
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