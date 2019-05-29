شكرا لقرائتكم كوليبالى يهدد انتقال فيرمينو الأهلي للنجم الساحلي والعين يترقب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطورات جديدة شهدتها صفقة انتقال صالح نصر، مهاجم شباب النادي الأهلي، لصفوف النجم الساحلي التونسى بعد إعلان مسئولو الأخير، التعاقد مع كوليبالى لاعب القلعة الحمراء السابق الذى سبق له الهروب دون إذن النادي الأحمر.

وظهر اتجاه داخل الأهلي لرفض إتمام صفقة انتقال فيرمينو لصفوف النجم الساحلي، ردا على تعاقد الأخير مع كوليبالى على الرغم من الأزمة القائمة بين اللاعب والقلعة الحمراء والتى لم تنتهى بشكل كامل فى الفترة الماضية.

فى ذات الصدد، دخل نادي العين الإماراتى فى الصورة بقوة بخصوص صفقة صالح نصر، بعد تلقى النادي الإماراتي مقاطع فيديو تتضمن مهارات مهاجم الأهلي وأبدى مسئولو النادي إعجابهم بقدرات اللاعب لذا ظهر اتجاه لإرسال عرضا رسميا لضمه خلال الفترة الماضية.

وشهدت الأيام الماضية، حديث الصحف التونسية عن اقتراب صالح نصر من الانتقال لنادي النجم الساحلي، على سبيل الإعارة لمدة موسمين، فى ظل قناعة مسئولو الأخير من قدراته الفنية قبل الإعلان عن التعاقد مع كوليبالى لتظهر عقبة كبرى أمام إتمام الصفقة.