شكرا لقرائتكم "سلموا مشاكس مفتاح القرار".. أحمد مجاهد صانع الأزمات بين الأندية والجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دائما ما يثير أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري المشاكل و الأزمات، حيث يتفنن فى صناعتها وتصديرها للجبلاية، وهو ما ظهر جليا فى إرسال "مجاهد" قرارا بمنع ضم 4 لاعبين أجانب فى قائمة أى مباراة بالدوري، على الرغم من قيدهم فى القائمة، وذلك دون علم رئيس اتحاد الكرة وأعضائه قبل بداية الدورى الممتاز موسم 2018/2019 .

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وتسببت تلك المشكلة المصدرة من أحمد مجاهد، فى إحراج مجلس الجبلايةووضعه فى ورطة، وذلك عندما احتج العديد من الأندية فى ذلك التوقيت على هذا القرار، مما أدى لتراجع مجلس إدارة اتحاد الكرة عن القرار، وأجبر مجلس الإدارة "مجاهد" على إعلان التراجع عن القرار بنفسه فى وسائل الإعلام.



