شكرا لقرائتكم فرج عامر يطالب اتحاد الكرة بعدم اسناد مباريات سموحة لهؤلاء الحكام الـ3... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة ، من اتحاد الكرة بعدم اسناد 3 حكام لإدارة مباريات الفريق في الموسم المقبل . Advertisements وكتب رئيس سموحة علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "يناشد نادي سموحة الرياضي الاجتماعي اتحاد الكرة المصرية مع كامل احترام نادي سموحة للتحكيم المصري يرجي عدم إسناد المباراة القادمة او اي مباراة الموسم المقبل الي الحكام الاتي اسمائهم الحكم جهاد جريشة، الحكم محمد عادل، الحكم طارق مجدي.

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