شكرا لقرائتكم مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربى استعدادا لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة لاعبيه التى تستعد لمواجهة الزمالك فى العاشرة مساء الخميس على ستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري. Advertisements وضمت القائمة كل من : "محمود البدري وكريم لالا واحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي وعبد الرحمن فاروق وموسي دياورا واحمد يحيي ومحمد مسعد ومعاذ الحناوي ومحمود حماده ومحمد رجب واحمد مجدي ومحمد عادل وعلاء سلامة ومحمود عادل وغنام محمد ووهاب انان وجيمس تيدي ومحمد موسي وعبد الرحمن بودي. ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 20 وتعادل فى 6 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 58 هدفًا، وسكنت شباكه 25 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حقق الفوز فى 8 وتعادل فى 13 مواجهة، وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، وسكنت شباكه 41 هدف.

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