على ماهر يدخل دائرة اهتمامات نادى بجنوب أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية أن على ماهر، دخل دائرة اهتمامات أحد أندية جنوب أفريقيا لتولى مهمة تدريبها قبل انطلاق الموسم الجديد.
وتحت عنوان "أسطورة الأهلي يرتبط بالانتقال إلى دوري جنوب أفريقيا" أكد موقع "كيك أوف" الجنوب أفريقي وجود اهتمام كبير بمدرب إنبي الحالى على ماهر، والذى سبق له تدريب الأسيوطى وسموحة وقدم اداء طيب خلال مسيرته المهنية.
وقال مصدر رفض ذكر اسمه: "على ماهر قد ينتقل للتدريب في جنوب أفريقيا الموسم المقبل، هو مدرب واعد ومنفتح لفكرة التدريب بالخارج ويرحب بالعمل في جنوب افريقيا."
ورفض المصدر الكشف عن هوية النادى الذى يرغب في التعاقد مع المدرب المصري ابن الـ45 عامًا خاصة وأن المفاوضات جارية حاليًا وقد تتعثر حال الإعلان عن وجهة على ماهر فى الوقت الحالى.
يذكر أن على ماهر نجح في قيادة إنبي للبقاء فى الدورى بعدما انتقل للنادى الذى صارع على الهبوط هذا الموسم، وتلقى عدة عروض مؤخرًا أبرزها من أحد أندية الدوري المغربي.
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