شكرا لقرائتكم كيف استقبل مسئولو الزمالك قرار انسحاب الأهلى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على تمسكه بموقفه السابق بعدم استكمال الدورى الممتاز والانسحاب من البطولة بسبب تأجيل مباريات لبعد بطولة أمم إفريقيا.

ومن المتوقع أن يعلن الأهلي قراراه بشكل رسمي بالانسحاب من الدوري خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي سيعقده المجلس الأحمر يوم السبت.

وكشف مصدر مسئول بنادي الزمالك عن أنهم استقبلوا قرار النادي الاهلي بالانسحاب من الدوري بالسخرية ومنتهى السعادة، لأن في حالة الانسحاب سيعلن رسمياً أن الزمالك بطلاً للدوري هذا الموسم للمرة الـ13 بتاريخه بدون اجهاد ولا تعب حتى الجولات الاخيرة بالدوري كما وصف المصدر.

Advertisements

ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 74، بينما يأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 66 نقطة، ويتبقى للأهلى مباراتين فقط فى الدورى أمام المقاولون العرب والزمالك، في حين يتبق للزمالك 5 مباريات أمام الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى.