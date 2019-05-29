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الحزم يجدد عقدي الثنائي أليماو ومورالها لمدة موسمين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة نادي الحزم، يوم الأربعاء، عن تجديد عقدي اللاعبين البرازيليين فاقنر أليماو ومورالها لمدة موسمين قادمين.

ونجح الحزم في البقاء بدوري كأس للمحترفين، بعدما كسب مباراة الملحق أمام الخليج، علما بأن الحزم حل في المركز الـ 13 في الموسم المنصرم برصيد 31 نقطة.

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وقال الحساب الرسمي لنادي الحزم في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : ثاني وثالث الصفقات الحزماوية لجماهيرنا الغالية ، نادي الحزم ينهي إجراءات تجديد عقدي اللاعبين البرازيليين فاقنر أليماو ومورالها لمدة سنتين قادمتين .

وأحرز المدافع أليماو 4 أهداف للفريق في الدوري، وشارك 29 مباراة كلاعب أساسي بمعدل 2610 دقيقة، بينما شارك مواطنه مورالها خلال 28 مباراة كلاعب أساسي بمعدل 2512 دقيقة في الدوري وساهم في صناعة هدفين.

وكان الحزم أعلن يوم الأربعاء أيضا عن تجديد تعاقده مع الحارس الجزائري مالك عسله لمدة 3 مواسم.

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