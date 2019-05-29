شكرا لقرائتكم النصر يتعادل أمام ذوب آهن ويضرب موعداً مع الوحدة الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل النصر سلبيا أمام مضيفه ذوب آهن الإيراني، يوم الأربعاء، في المواجهة التي أقيمت على ملعب نادي العربي القطري، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وكان النصر قد ضمن التأهل الى الدور ثمن النهائي برفقة فريق ذوب آهن الايراني بعد نهاية المرحلة السابقة.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي سنحت له فرصة خطيرة مبكراً بعدما أهدر مهاجمه عبدالله السالم هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله حمد المنصور ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

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وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه حمد المنصور الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد صادقي الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وكاد لاعبه فهد الجميعة أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد صادقي الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ذوب آهن إلى 12 نقطة في المركز الأول، وارتفع رصيد النصر إلى 10 نقاط في المركز الثاني.

وسيواجه النصر في الدور ثمن النهائي نظيره الوحدة الإماراتي متصدر المجموعة الثانية، وسيلعب ذوب آهن أمام اتحاد جدة وصيف المجموعة الثانية.

