شكرا لقرائتكم غياب محتمل لأليكسيس سانشيز عن تشيلي في كوبا أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وسائل الإعلام في تشيلي يوم الأربعاء أن الهداف التاريخي لمنتخب تشيلي الأول لكرة القدم، أليكسيس سانشيز، قد يغيب عن بطولة كوبا أميركا القادمة التي ستقام في البرازيل الشهر المقبل بسبب الإصابة.
وأشارت صحيفة "ميركوريو" الصادرة في تشيلي إلى أن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها سانشيز، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، مؤخرا في الركبة قد تحول بينه وبين المشاركة مع منتخب تشيلي في كوبا أمريكا 2019.
وينتظر الجهاز الطبي لمنتخب تشيلي انضمام سانشيز يوم الخميس لمعسكر الفريق لإجراء فحوصات طبية له والوقوف على مدى جاهزيته لخوض البطولة.
يذكر أن سانشيز أصيب بالتواء شديد في الركبة قبل شهرين خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي ولكنه لم يتعاف حتى الآن.
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