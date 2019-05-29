نتيجة مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم في نهائي الدوري الأوروبي والبلوز يحققون اللقب

نتيجة مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم، يترقب عشاق الكرة العالمية لاسيما الأوروبية مباراة اليوم بين تشيلسي وأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي تلك المباراة التي تستضيفها مدينة باكو بإذربيجان، ويطمح كل فريق لتحقيق الفوز والظفر باللقب لعدة أهداف مختلفة فأرسنال يحتاج الفوز لتحقيق بطولة غابت عنه وضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.
مباراة تشيلسي وأرسنال
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة وقد خصصت القناة الحاثلة على حقوق اللقاء بي ان سبورت القطرية أكثر من قناة لنقلها بمجموعة متعددة من المعلقين فعلى القناة beIN sport HD1 سيقوم بالتعليق حفيظ دراجي وحسن العيدروس بينما سيتواجد علي محمد علي وسوار الذهب على HD2.
تشيلسي وأرسنال
وبسبب الضغوط المتزايدة على فريق تشيلسي لتحقيق لقب في هذا الموسم التقطت العدسات مشادة حدثت بين هيجوايين وبيدرو لاعبي الفريق في التدريبات الأخيرة استعدادا للمباراة والتي على أثرها غضب المدرب ساري وقام بإلقاء القبعة الخاصة به على الأرض، فهل يتمكن المدرب من لم شمل اللاعبين وتحفيزهم قبل اللقاء المرتقب.
نتيجة مباراة تشيلسي وأرسنال
وتدور الشكوك حول لاعب الأرسنال وهداف الدوري الانجليزي أوبامينج من مشاركته في مباراة الليلة بسبب تعرضه لاصابة أمس في تدريبات الفريق
تشكيل أرسنال اليوم: بيتر تشيك، سوكراتيس باباستاثوبولوس، لوران كوسيليني، مونريال، أينسلي مايتلاند نيلس، توريرا، تشاكا، كولاسيناك، أوزيل أوباميانج، لاكازيت
الآن عمليات الاحماء للفريقين على أرض الملعب وحماس وحذر وبداية دخول الجماهير للملعب وأقل من 30 دقيقة على بداية النهائي المثير والمرتقب
- بداية المباراة
- الدقيقة 10: حذر شديد بين الفريقين وفرصة خطيرة للغاية لصالح الجانرز وتسديدة تمر بجوار القائم الأيسر لكيبا والهدف الأول يضيع
- الدقيقة 18: سقوط من لاكازيت داخل المنطقة والحكم يستعين بالفار سريعا ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء
- نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل تشيلسي يستعيد السيطرة في الدقائق الأخيرة ولكن بلا جدوى، و45 دقيقة في شوط المباراة الثاني لحسم اللقب أم نذهب للوقت الاضافي وركلات الترجيح
- الدقيقة 49: جيرو يسجل الهدف الاول لصالح تشيلسي عن طريق رأسية
- الدقيقة 60: بيدرو يسجل الهدف الثاني لتشيلسي
- الدقيقة 65: هازارد يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء
- الدقيقة 69: أووبي يسجل هدف التقليص لصالح أرسنال والنتيجة 3-1
- الدقيقة 72: تمريرة من جيرو لهازارد والهدف الرابع لتشيلسي
- نهاية المباراة بفوز تشيلسي برباعية