تشيلسي يفوز على أرسنال برباعية ويُتوج بالدوري الأوروبي

يلتقي اليوم أرسنال مع تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي الذي وصل إليه أرسنال بعد التغلب على فالنسيا بنتيجة ثقيلة، وقد تأكد لدى أرسنال عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم القادم إلا إذا فاز في مباراة اليوم لذا فالمباراة تزداد أهمية بالنسبة لجماهير أرسنال العاشقة لفريقها.

موعد مباراة تشيلسي وأرسنال

وتُعد مباراة اليوم من المباريات الهامة لدي اللاعبين خاصة وأنها في نهائي بطولة يطمح اللاعبين في التتويج بها، وتُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت جرينتش وتُنقل على قناة بي إن سبورت الأرلى بتعليق حسن العيدورس وحفيظ دراجي.

نتيجة مباراة تشيلسي وأرسنال

وقد أكد ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي أن الفريق يأمل في الفوز لتحقيق بطولة في هذا الموسم من أجل اللاعبين والجماهير وأكد احترامه لرغبة أرسنال في ذلك بكل تأكيد لكن تشيلسي هو المرشح للفوز لأنه فاز بألقاب أكثر من منافسيه بكثير.