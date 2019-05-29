تشيلسي يفوز على أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي برباعية

يجمع نهائي الدوري الأوروبي تشيلسي وأرسنال في مواجهة قوية ومنافسة شرسة بعدما تخطى ارسنال فالنسيا في الدور نصف النهائي بنتيجة 7/3 بمجموع الفريقين بينما استطاع تشيلسي تخطى آينتراخت بركلات الترجيح، ويسعى النجم محمد النني للتتويج مع فريقه بالبطولة ليكون أول مصري يُتوج بها.

موعد مباراة تشيلسي وأرسنال

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت جرينتش في ملعب باكو الأولمبي، وتُذاع المباراة على قناة بي إن سبورت الأولى بتعليق حفيظ دراجي وحسن العيدروس على القناتين الصوتيتين الأولى والثانية.

نتيجة مباراة تشيلسي وارسنال

استطاع تشيلسي تحقيق الفوز على ارسنال في 23 مباراة وقد استطاع أرسنال تحقيق الفوز على تشيلسي في 21 مباراة وتعادل الفريقين في 17 مباراة، وقد حقق تشيلسي المركز الثالث في البريميرليج بينما استطاع أرسنال تحقيق المركز الخامس بفارق نقطتين عن تشيلسي؛ إذ حقق تشيلسي 72 نقطة بينما حقق أرسنال 70 نقطة في موسم 2019 الذ تُوج به السيتي والذي شهد منافسة قوية مع الريدز على الصدارة.