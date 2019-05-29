ملخص نتيجة مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم الأربعاء الموافق 29-5-2019 في نهائي الدوري الأوروبي

نتيجة مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم ، تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم السعودية نحو ملعب باكو بأذربيجان، حيث اللقاء المرتقب بين تشيلسي وأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، وهي المباراة التي يتوقع الجميع تشهد الكثير من الإثارة والمتعة في ظل وجود إثنين من كبار إنجلترا، وتنطلق المباراة اليوم الأربعاء الموافق 29-5-2019 في نهائي الدوري الأوروبي سيكون في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة نهائي الدوري الأوروبي.

نجح أرسنال في التأهل لنهائي الدوري الأوروبي عقب الفوز على فالنسيا بنتيجة 7 ـ 3 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب، بينما فاز تشيلسي على آينتراخت فرانكفورت بركلات الترجيح.

نتيجة مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم

بداية أحداث الشوط الاول من اللقاء المرتقب بين تشيلسي وأرسنال الآن في نهائي الدوري الاوروبي .

محاولات من أرسنال على مرمي تشيلسي في محاولة لتسجيل أولي الأهداف وسط حذر دفاعي كبير من الفريقين.

مرور 30 دقيقة من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة تشيلسي وأرسنال حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

نهاية الشوط الأول.

بداية أحداث الشوط الثاني.

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الهدف الأول لصالح تشيلسي في الدقيقة 49 عن طريق جيرو، وتصبح نتيجة الشوط الثاني من مباراة تشيلسي وأرسنال هي 1-0.

بيدرو يسجل الهدف الثاني لصالح تشيلسي في الدقيقة 60 من زمن الشوط الثاني.

الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 65 عن طريق هازارد، وتصبح النتيجة 3-0 لصالح تشيلسي.

الهدف الأول لصالح أرسنال في الدقيقة 69.

الهدف الرابع لصالح تشيلسي عن طريق هازارد.

نهاية المباراة بفوز تشيلسي على أرسنال 4-1.