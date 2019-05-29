نتيجة مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم في نهائي الدوري الأوروبي وتألق جيرو وهازارد يمنح البلوز اللقب

تتجه أنظار متابعي الساحرة المستديرة اليوم لاستاد باكو الأوليمبي لمتابعة مباراة نهائي اليوروباليج أو ما يُسمى بالدوري الأوروبي بين فريقي أرسنال وتشيلسي في نهائي انجليزي خالص متوقع أن يتسم بالقوة والندية كحال مباريات الفريقين منذ مدة في البريميرليج، فكلا الفريقين يأمل في انقاذ موسمه ببطولة قارية يسعد بها جماهيره.

مباراة تشيلسي وأرسنال

وتنطلق مباراة النهائي الليلة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش على قناة bein sport HD1,2 بالتعليق العربي وعدد من القنوات المجانية الأخرى على مختلف الأقمار الصناعية، وقد شهدت تدريبات الجانرز أرسنال مشاركة قوية من اللاعبين تحت قيادة ايمري الطامح لتحقيق أول بطولة له مع الفريق في الموسم الأول له.

مباراة تشيلسي وأرسنال

وتحدث ايدين هازارد لاعب البلوز عن رحيله من الفريق مطلع الموسم المقبل موضحا أن اهتمامه الوحيد الآن هو النهائي ولا يفكر في شئ سوى هذا اللقاء وبعده سيقرر ماذا سيفعل، يذكر أن بعض الاشتباكات قد حدثت بين مشجعي الناديين قبل انطلاقة اللقاء واسفر ذلك عن اصابة اثنين من الجماهير فمن ستكون له الغلبة اليوم.

Advertisements

نتيجة مباراة تشيلسي وأرسنال

يذكر أن آخر مباراة للفريقين معا قدا انتهت بفوز أرسنال بهدفين نظيفين في الدور الثاني سجلهما الكسندر لاكازيت ولوران كوتشيلني بينما انتهت مباراة الدور الأول بثلاثية مقابل هدفين.

تشكيل تشيلسي كما أعلنه مدربه المخضرم ساري لمباراة الليلة شهد تواجد: كيبا، جورجينيو، كانتي، هازارد، بيدرو، كوفاسيتش، جيرو، كريستنسن، أزبيليكويتا، ديفيد لويز، بالميري.

وحقق نادي تشيلسي البطولة سابقا في عام 2013 بينما لم يحققها أرسنال ولكن حققها مدربه ايمري في ثلاثة نسخ متتالية عندما كان مدربا لفريق اشبيلية