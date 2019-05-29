نتيجة مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم في نهائي الدوري الأوروبي وتألق جيرو وهازارد يمنح البلوز اللقب

تتجه أنظار متابعي الساحرة المستديرة اليوم لاستاد باكو الأوليمبي لمتابعة مباراة نهائي اليوروباليج أو ما يُسمى بالدوري الأوروبي بين فريقي أرسنال وتشيلسي في نهائي انجليزي خالص متوقع أن يتسم بالقوة والندية كحال مباريات الفريقين منذ مدة في البريميرليج، فكلا الفريقين يأمل في انقاذ موسمه ببطولة قارية يسعد بها جماهيره.
مباراة تشيلسي وأرسنال
وتنطلق مباراة النهائي الليلة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش على قناة bein sport HD1,2 بالتعليق العربي وعدد من القنوات المجانية الأخرى على مختلف الأقمار الصناعية، وقد شهدت تدريبات الجانرز أرسنال مشاركة قوية من اللاعبين تحت قيادة ايمري الطامح لتحقيق أول بطولة له مع الفريق في الموسم الأول له.
مباراة تشيلسي وأرسنال
وتحدث ايدين هازارد لاعب البلوز عن رحيله من الفريق مطلع الموسم المقبل موضحا أن اهتمامه الوحيد الآن هو النهائي ولا يفكر في شئ سوى هذا اللقاء وبعده سيقرر ماذا سيفعل، يذكر أن بعض الاشتباكات قد حدثت بين مشجعي الناديين قبل انطلاقة اللقاء واسفر ذلك عن اصابة اثنين من الجماهير فمن ستكون له الغلبة اليوم.
نتيجة مباراة تشيلسي وأرسنال
يذكر أن آخر مباراة للفريقين معا قدا انتهت بفوز أرسنال بهدفين نظيفين في الدور الثاني سجلهما الكسندر لاكازيت ولوران كوتشيلني بينما انتهت مباراة الدور الأول بثلاثية مقابل هدفين.
تشكيل تشيلسي كما أعلنه مدربه المخضرم ساري لمباراة الليلة شهد تواجد: كيبا، جورجينيو، كانتي، هازارد، بيدرو، كوفاسيتش، جيرو، كريستنسن، أزبيليكويتا، ديفيد لويز، بالميري.
وحقق نادي تشيلسي البطولة سابقا في عام 2013 بينما لم يحققها أرسنال ولكن حققها مدربه ايمري في ثلاثة نسخ متتالية عندما كان مدربا لفريق اشبيلية
- بداية المباراة: أرسنال على اليسار وتشيلسي على اليمين وضغط مبكر من الجانرز على البلوز والكرة في المرتدة خطيرة لأرسنال ودفاع تشيلسي يستعيدها
- الدقيقة 9: عرضية من الجانب الأيمن وحارس تشيلسي كيبا يتصدى للكرة وتعود لاوباميانج يسددها قوية لكن تخرج لأعلى المرمى
- الدقيقة 17: لاكازيت يسقط ويطالب بركلة جزاء والحكم يشير باستمرار اللعب
- الدقيقة 41: هدف كاد ان يتم احراه عن طريق جيرو يسدد كرة أرضية يتصدى لها تشيك وبتابعها دفاع أرسنال للتشتيت
- نهاية الشوط الأول
- الدقيقة 49: الهدف الاول لصالح تشيلسي عن طريق رأسية جيرو بعد عرضية متوسطة الارتفاع
- الدقيقة 60: بيدرو وتسديدة والهدف الثاني لتشيلسي الآن
- الدقيقة 65: ركلة جزاء لصالح تشيلسي وهازارد يسجل الثالث
- الدقيقة 69: أووبي يسجل هدف التقليص لصالح أرسنال والنتيجة 3-1
- الدقيقة 72: تمريرة من جيرو لهازارد والهدف الرابع لتشيلسي
- نهاية المباراة بفوز تشيلسي برباعية