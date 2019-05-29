تعرف على نتيجة مباراة النصر وذوب آهن أصفهان في الجولة الختامية بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا

يستضيف ذوب آهن أصفهان الإيراني فريق النصر السعودي في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019 في العاصمة القطرية الدوحة بعدما تم تأجيل اللقاء بدلاً الثلاثاء الماضي، ويلعب الفريقين على حصد المركز الأول والثاني في المجموعة في مباراة تحصيلية حيث ضمن الفريقين الصعود لدور الستة عشر.

موعد مباراة النصر وذوب آهن

تنطلق المباراة الساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودية وقطر والساعة الحادية عشرة بتوقيت إيران، وتُذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق أحمد البلوشي على استاد حمد الكبير في مباراة إياب قوية.

نتيجة مباراة النصر وذوب آهن

انتهت مباراة الذهاب بتفوق ذوب آهان بنتيجة 3-2 وبهذا قد حصل على الثلاث نقاط من المباراة، ويأمل مدرب النصر في اقتناص الثلاث نقاط في مباراة اليوم، وأضاف أنه يعلم أن فريقه تعثر في بداية مشواره لكنه استطاع العودة وتقديم نتائج جيدة واستطاع الصعود للدور المُقبل من البطولة.