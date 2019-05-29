نتيجة مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم الأربعاء 29-5-2019 في نهائي الدوري الأوروبي | نتيجة نهائي الدوري...

نتيجة مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم في نهائي الدوري الأوروبي ، حيث تقام مباراة تشيلسي وأرسنال مباشرة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب باكو بإزربيجان، ترقب كبير من جميع الجماهير في كل مكان حول العالم في أنتظار بداية أحداث مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين تشيلسي وأرسنال مباشرة في مباراة لا تقبل القسمة، حيث يتوقع الجميع أن تكون مباراة الفريقين واحدة من أقوي مباريات الموسم.

انتهي كلا الفريقين من إجراءات التدريبات الخاصة بالمباراة، والتي جرت بشكل خاص استعداداً لهذه المباراة، والتي تكون منقولة من خلال :

beIN SPORTS 1 HD

القناة الصوتية الأولى : حفيظ دراجي

القناة الصوتية الثانية : حسن العيدروس

القناة الصوتية الأولى : حفيظ دراجي القناة الصوتية الثانية : حسن العيدروس beIN SPORTS 2 HD

القناة الصوتية الأولى : علي محمد علي

القناة الصوتية الثانية : سوار الذهب

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وأرسنال

نتيجة مباراة تشيلسي وأرسنال

تشيلسي أرسنال 4 1

دقائق قليلة وتنطلق أحداث الشوط الاول من مباراة أرسنال ضد تشيلسي مباشرة.

بداية أحداث الشوط الأول من المباراة وسط متابعة جماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء العالم.

أرسنال يضيع الهدف الأول في الدقيقة 8 من زمن المباراة.

سيطرة كبيرة من أرسنال على مجريات اللقاء بعد مرور 29 دقيقة من بداية اللقاء، ويقترب أرسنال من تسجيل الهدف الأول.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي وأرسنال بالتعادل السلبي بدون أهداف في مباراة شهدت متعة كروية كبيرة من جانب الفريقين، وسنتعرف عما ستسفر عنه أحداث الشوط الثاني من المباراة.

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جيرو يسجل الهدف الأول لصالح تشيلسي في الدقيقة 48، وتصبح نتيجة الشوط الثاني 1-0 لصالح تشيلسي.

بيدرو يسجل الهدف الثاني لصالح تشيلسي في الدقيقة 60 من زمن الشوط الثاني.

الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 65 عن طريق هازارد، وتصبح النتيجة 3-0 لصالح تشيلسي.

أرسنال يسجل الهدف الأول في الدقيقة 69، وتصبح النتيجة 3-1.

هازارد يسجل الهدف الرابع لصالح تشيلسي في الدقيقة 71، وتصبح النتيجة 4-1 لصالح تشيلسي.

الدقائق الأخيرة من المباراة.

نهاة المباراة بفوز تشيلسي، ويتوج بلقب الدوري الأوروبي.