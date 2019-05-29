ملخص مباراة تشيلسي وارسنال 4-1 في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم

نقدم لكم ملخص مباراة ارسنال وتشيلسي اليوم في نهائي الدوري الأوروبي في مباراة مليئة بالأهداف، في مواجهة حاسمة ونهائية من أجل انقاذ الموسم بالنسبة للفريقين اللذان ينتمان إلي العاصمة الانجليزية لندن، في نهائي انجليزي خالص لأول مرة في منافسات البطولة، في لقاء من المنتظر ان يكون مثير وحماسي.
مباراة تشيلسي وارسال اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءا بتوقيت جرينتش العالمي، وسوف تقام المباراة في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، وقد غزت الجماهير الانجليزية المدينة منذ يوم أمس من أجل حضور المباراة المرتقبة.
ويامل أرسنال الفوز بتلك المواجهة من أجل الصعود إلي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم، حيث ان تلك المباراة الامل الأخير للفريق من أجل لعب دوري الأبطال الموسم المقبل، أما تشيلسي بقيادة مربه ساري فالفوز بالمباراة هو بمثابة انقاذ الموسم ببطولة، بعدما ابتعد الفريق عن مستواه في العديد من الأوقات خلال الموسم الكروي الحالي.
سيعتمد ارسنال في تلك المباراة على مهاجميه بيتر اوبامينج ولاكازيت من اجل الفوز بتلك المواجهة، بينما سيكون اعتماد تشيلسي ومدربه ساري على أديين هازارد للفوز بالمباراة والتتويج بالبطولة، وسوف تذاع عبر قناة بي ان سبورت المشفرة، وسيعلق عليها أربع معلقيين على شاشة القناة هم، حفيظ دراجيوحسن العيدروس على bein 1، وعلي محمد علي بالإضافة إلي سوار الذهب على قناة bein 2.
تشكيلة تشيلسي الرسمية
كيبا، أزبيليكويتا، كريستينسن، ديفيد لويز، إيمرسون، جورجينيو، كانتي، كوفاسيتش، بيدرو، هازارد، جيرو.
تشكيلة ارسنال الرسمية
بيتر تشيك، سوكراتيس، كوسيلني، مونريال، مايتلاند نايلز، تورييرا، جرانيت تشاكا، كولاسيناتش، أوزيل، أوباميانج، لاكازيت.
- تبدأ المواجهة الآن بين تشيلسي وأرسنال ونزل الفريقين إلي أرضية ملعب المباراة، ويعرف الفريقين بعضهما البعض في ظل التنافس الذي كان بينهم في الدوري الانجليزي الممتاز.
- بدأت المواجهة الآن بين الفريقين وتشيلسي يستحوذ من البداية على اللقاء، وأرسنال يحاول القيام بمرتدة لضرب دفاعات البلوز.
- أرسنال يهاجم الآن ويحاول تسجل الهدف الأول في المباراة، وتشيلسي يعود إلي منتصف ملعبه في محاولة الخروج بأمان في تلك اللحظات الصعبة.
- تشاكا يسدد في الدقيقة 27 من المباراة ولكنها تعلو فوق القائم بسنتمترات بسيطة، وأرسنال يقود المواجهة الآن.
- مرت 40 دقيقة ولا يزال التعادل السلبي قائم حتي الآن بين الفريقين، ومحاولات متبادلة بين الفريقين لتسجل الهدف الأول.
- نهاية الشوط الأول بين أرسنال وتشيلسي بالتعادل السلبي بدون اهداف، في شوط أول كان حذر من جانب الفريقين، في انتظار ما سوف يحدث في الشوط الثاني.
- في الدقيقة 49 اوليفيه جيرو يحرز الهدف الأول لتشيلسي من ضربة راسية بعد عرضية من الظهير الأيسر ايمرسون.
- بيدرو يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 60 من المباراة بعد تمريرة رائعة من هازارد.
- ويضيف هازارد الهدف الثالث في الدقيقة 65 من المباراة من ركلة جزاء.
- البديل أيوبي يقلص النتيجة ويحرز الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 70.
- هازار يعود للتسجيل ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 74.
- هجمات خطيرة لتشيلسي واهدار أهداف عن طريق ويليان وجيرو وازبليكوينكا.
- لاكازيت يهدر انفراد بالمرمي في الدقيقة 83.
- نهاية المباراة بفوز تشيلسي بأربع أهداف مقابل هدف.