ملخص مباراة تشيلسي وارسنال 4-1 في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم

نقدم لكم ملخص مباراة ارسنال وتشيلسي اليوم في نهائي الدوري الأوروبي في مباراة مليئة بالأهداف، في مواجهة حاسمة ونهائية من أجل انقاذ الموسم بالنسبة للفريقين اللذان ينتمان إلي العاصمة الانجليزية لندن، في نهائي انجليزي خالص لأول مرة في منافسات البطولة، في لقاء من المنتظر ان يكون مثير وحماسي.

مباراة تشيلسي وارسال اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءا بتوقيت جرينتش العالمي، وسوف تقام المباراة في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، وقد غزت الجماهير الانجليزية المدينة منذ يوم أمس من أجل حضور المباراة المرتقبة.

ويامل أرسنال الفوز بتلك المواجهة من أجل الصعود إلي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم، حيث ان تلك المباراة الامل الأخير للفريق من أجل لعب دوري الأبطال الموسم المقبل، أما تشيلسي بقيادة مربه ساري فالفوز بالمباراة هو بمثابة انقاذ الموسم ببطولة، بعدما ابتعد الفريق عن مستواه في العديد من الأوقات خلال الموسم الكروي الحالي.

سيعتمد ارسنال في تلك المباراة على مهاجميه بيتر اوبامينج ولاكازيت من اجل الفوز بتلك المواجهة، بينما سيكون اعتماد تشيلسي ومدربه ساري على أديين هازارد للفوز بالمباراة والتتويج بالبطولة، وسوف تذاع عبر قناة بي ان سبورت المشفرة، وسيعلق عليها أربع معلقيين على شاشة القناة هم، حفيظ دراجيوحسن العيدروس على bein 1، وعلي محمد علي بالإضافة إلي سوار الذهب على قناة bein 2.

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تشكيلة تشيلسي الرسمية

كيبا، أزبيليكويتا، كريستينسن، ديفيد لويز، إيمرسون، جورجينيو، كانتي، كوفاسيتش، بيدرو، هازارد، جيرو.

تشكيلة ارسنال الرسمية

بيتر تشيك، سوكراتيس، كوسيلني، مونريال، مايتلاند نايلز، تورييرا، جرانيت تشاكا، كولاسيناتش، أوزيل، أوباميانج، لاكازيت.