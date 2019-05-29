نتيجة مباراة النصر وذوب آهن في دوري أبطال آسيا والعالمي لمواجهة الوحدة في دور الستة عشر

يترقب اليوم العديد من الجماهير نتيجة مباراة النصر وذوب آهن الايراني في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى في دوري الأبطال حيث يلتقي الفريقان على استاد حمد الكبير بدولة قطر، ولا تقتصر متابعة مباراة اليوم على الجماهير النصراوية بل تترقب جماهير الاتحاد النتيجة أيضا لمعرفة هل سيتقابل الفريقين في دور الـ 16 أم لا.

نتيجة مباراة النصر وذوب آهن

ويعيش النصر حالة من ارتفاع الروح المعنوية لدى الجميع من جماهير ولاعبين بعد النهاية المحلية السعيدة والتي أعلنت عن تتويج النصر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الأسبوع الأخير من المسابقة والتي مالت في صالح النثر في الجولات الآخيرة بعدما ظل الهلال متمسكا بالصدارة لفترة طويلة.

دخول اللاعبين لأرضية الملعب للقيام بالعمليات الاحمائية المباشرة قبل بداية المباراة، وتواجد عدد من الجماهير في ملعب اللقاء

بداية المباراة الآن

الدقيقة 10: النصر يحاول فرض سيطرته وتراجع من فريق ذوب آهن ومحاولات للضغط المبكر لمنع النصر من بناء الهجمات ولكن التعادل مسيطر

الدقيقة 36: كرة مرتدة من النصر ولكن تصل لحارس مرمى ذوب آهن والتعادل السلبي مسيطر و10 دقائق على نهاية الشوط الأول والفريق الايراني مازال متصدرا للمجموعة

نهاية الشوط الأول

الدقيقة 62: تسديدة قوية من فهد الجميعة ولكن حارس المرمى يتصدى بقوة وتخرج لضربة ركنية لصالح النصر

نهاية الشوط الثاني والمباراة بالتعادل السلبي

النصر وذوب اهن

وتحدث روي فيتوريا مدرب النصر عن اللقاء موضحا أهمية اللقاء بالرغم من تأهل فريقه حيث أكد أن ضمان التأهل لا يعني عدم التمسك بنقاط اللقاء فالفريق يسعى لتحقيق الفوز وبكل قوة فبعد التعثر في أول مبارتين للفريق في المجموعات استطاع الفريق التأهل لوجود لاعبين مميزين يثق بهم كثيرا وأنه لا يشغله من سيواجه في الدور القادم

النصر وذوب آهن بث مباشر كورة اون لاين

وكان لاعب النصر عبدالرزاق حمد الله قد قدم موسما رائعا على الصعيد الهجومي فقد أنهى الدوري هذا العام وهو على رأس قائمة الهدافين مما اتاح له العودة لقائمة المنتخب المغربي.

وقامت ادارة النصر بتمديد عقد المهاجم المغربي لمدة 3 أعوام حتى 2022 وتعديل راتبه بما يتناسق مع قدرات هداف الدوري ليصبح 5 ملايين يورو في العام