الآن: نتيجة مباراة النصر وذوب آهن الايراني اليوم في الجولة الأخيرة ومواجهة اماراتية سعودية في ثمن...

يختتم اليوم فريق النصر السعودي مباريات الموسم بلقاء يجمعه مع ذوب آهن الايراني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في مباراة تحصيلية لن تحسم شئ سوى ترتيب الفريقين في التأهل فكلا الفريقين قد حسم الصعود منذ الجولة الماضية ولكن يتبقى معرفة من سيكون له الصدارة ومن سيحل ثانيا.

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ويعيش النصر حالة من ارتفاع الروح المعنوية لدى الجميع من جماهير ولاعبين بعد النهاية المحلية السعيدة والتي أعلنت عن تتويج النصر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الأسبوع الأخير من المسابقة والتي مالت في صالح النثر في الجولات الآخيرة بعدما ظل الهلال متمسكا بالصدارة لفترة طويلة.

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وينتظر النصر السعودي مواجهة قوية للغاية في دور الستة عشر حيث يعتمد تحديد طرف المواجهة بنتيجة لقاء اليوم ففوز النصر يمنحه المركز الأول في الجموعة ولكن يضرب له موعدا مع اتحاد جدة في كلاسيكو سعودي أما التعادل أو الخسارة يضعه في مواجهة نادي الوحدة الاماراتي في ديربي عربي مثير فمع من ستكون مباراة ثمن النهائي.

نتيجة مباراة النصر وذوب آهن

كان المركز الاعلامي لنادي النصر قد أعلن عن تقديم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “جياني إنفانتينو” التهنئة للنادي عقب تحقيقه للقب الدوري في الأيام الماضية.

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وتحاول ادارة النصر ابرام العديد من الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية ومن ضمن أبزر الصفقات المنتظرة اللاعب هارون كمارا.

وتحدثت بعض المصادر الصحفية عن عزم الرئيس الحال للنصر سعود السويلم للترشح للرئاسة في الفترة القادمة وتجهيز ملف ترشحه وذلك بعد رغبة من العديد من الجماهير لقيادة النادي في الفترة القادمة.

تشكيل النصر: في حراسة المرمى زيد البواردي وخط الدفاع مكون من سلطان الغنام – عمر هوساوي – عبدالله مادو – عبدالرحمن العبيد وفي خط الوسط يتواجد عبدالله الخبيري – فهد الجميعة – حمدال منصور – عبدالرحمن الدوسري وفي الهجوم يحيي الشهري – عبدالله ال سالم