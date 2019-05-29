النصر يتعادل مع ذوب آهن أصفهان في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019

قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراة النصر وذوب آهن التي كان مُقرراً إقامتها بالعراق الثلاثاء من الأسبوع الماضي وإقامتها في الدوحة اليوم الأربعاء، وتنطلق المباراة بين الفريقين في قمة كروية خاصة بعدما شهدت مباراة الذهاب حماسة كبيرة من الفريقين بعدما انتهت بفوز ذوب آهن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة النصر وذوب آهن

تُلعب المباراة على استاد حمد الكبير في الدوحة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودية وقطر وتُقل عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق من أحمد البلوشي على أحداثها، ويلعب الفريقين في المباراة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

نتيجة مباراة النصر وذوب آهن

من الجدير بالذكر أن النصر لم يستطع الفوز على ذوب آهن في المواجهات التي جمعات بينهما بينما استطاع الفريق الإيراني تحقيق النصر في أربعة مباريات، ومن الجدير بالذكر أن النصر قد حقق بطولة الدوري المحلي وبذلك يدخل اللقاء بروح معنوية مرتفعة ساعياً لإحراز الثلاث نقاط.