حسام الحارتي
شهد الدوري المصري لكرة القدم، خلافا شديدا بين كافة الأندية، خصوصا قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، وبينهما اتحاد الكرة الذي عجز بينهما ولكن اتخاذ قرارات عادلة من أجل مصلحة المنتخب الوطني.
وشهدت الفترة الماضية اعتراضات كثيرة من جانب رئيس النادي الأهلي الذي هدد بعد استكمال الدوري في حالة تأجيل المباراة الى ما بعد بطولة الأمم الأفريقية، وإصراره على استكمال مبارياته قبل انطلاق البطولة ، وذلك بعد التعادل مع منافسة الإسماعيلي بهدف لكل منهما.
واعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رغبته في خوض مباراته أمام الزمالك،...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التهديد.. عقوبات يتعرض لها الأهلي في حالة الانسحاب من الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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