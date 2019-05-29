بث مباشر بدون تقطيع.. أرسنال ’’النني‘‘ × تشيلسي (نهائي الدوري الأوروبي)

كتب: ضياء السقا يلتقي أرسنال وتشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي على أرضية الملعب الأوليمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو. يجلس نجمنا المصري محمد النني على مقاعد البدلاء.

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