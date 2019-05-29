الفيفا ينتصر لـ جهاد جريشة ويصفع الكاف.. تفاصيل

عمرو الحلوانى

تجاهل الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" قرار الاتحاد الأفريقي بشأن إيقاف جهاد جريشة الحكم الدولى المصرى لمدة 6 أشهر.

وعلم "صدى البلد " أن الاتحاد الدولى قرر استمرار جهاد جريشة فى إدارة فعاليات نهائيات كأس العالم للشباب المقامة فى الوقت الحالى ببولندا، ويرى الاتحاد الدولى أن جهاد جريشة يُعد واحدًا من أفضل الحكام المتواجدين على الساحة فى الوقت الحالى نتيجة القدرات الفنية والبدنية الرائعة التى يمتلكها .

وتلقى جهاد جريشة دعما قويا من جانب لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولى بعد قرار الكاف، وأكدت لجنة الحكام الدولية أن...