شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يجس نبض محارب "الاهلي" للعودة إلى شط الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
دخل نادي سموحة في مفاوضات مكثقة مع إسلام محارب لاعب النادي الاهلي ولاعب الفريق السكندري السابق، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، قبل ارسال عرض رسمي للقلعة الحمراء.
ويرغب مسئولي سموحة تدعيم الفريق بصفقات مميزة استعدادا للموسم المقبل، ويعد محارب أحد هذه الصفقات التي ينوي النادي التعاقد معها في الفترة المقبلة .
ويستعد مسؤولو سموحة للتقدم بعرض رسمي إلى الأهلي لطلب ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصةً أن اللاعب لا يشارك في المباريات مع الفريق الاحمر تحت عهد المدير الفني الحالي للمارد الاحمر مارتن لاسارتي .
كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يجس نبض محارب "الاهلي" للعودة إلى شط الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.