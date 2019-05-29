شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يواجه الزمالك، فريق الإنتاج الحربى، فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء غداً، الخميس،على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

ويواصل الأهلي تصدره بطولة الدوري برصيد 74، بينما يأتي بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 69 نقطة، والزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

ويأتى جدول ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الزمالك والإنتاج كالتالى:

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