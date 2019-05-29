شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً إكرامي عبدالعزيز مديرا فنيا للزرقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسؤولو نادي الزرقا برئاسة سمير موسي تعيين إكرامي عبدالعزيز مديرا فنيا للفريق الاول لكرة القدم بداية من الموسم القادم بالدوري الممتاز ب. Advertisements وجاء تعيين اكرامي عبدالعزيز مديرا فنيا للزرقا بعدما أعتذر كرم جابر عن قيادة الفريق والتوجه للعمل بالسعودية كما تراجع اكرامي عبد العزيز عن التعاقد مع نادي طهطا. وتم توقيع العقود منذ قليل بمقر النادي في وجود أعضاء مجلس الإدارة اشرف الجمال سمير كامل وعلاء نجم ومحمد مسعد ونائب رئيس النادي مدحت الطهراني .

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