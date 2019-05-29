شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 29/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يواصل تدريباته فى الفترة الحالية رغم تأجيل مواجهتي المقاولون والزمالك.

حسين السيد ممنوع من خوض التدريبات فى الأهلى .. اعرف السبب

رغم انتهاء موسم حسين السيد ظهير أيسر الأهلى المعار للاتفاق مع ناديه السعودى، ورغم عودة اللاعب للقاهرة بشكل نهائى، إلا أن اللاعب ممنوعاً من المشاركة فى تدريبات القلعة الحمراء.

وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى، أن مارسيليو ممنوع من المشاركة فى تدريبات الأهلى، حتى لا يتعرض لعقوبة من نادى الاتفاق، خاصة وأن إعارته تنتهى بشكل رسمى نهاية شهر مايو الجارى، مؤكداً أن اللاعب حصل على راحة قبل البت فى أمره بشكل رسمى.

الأهلى يكشف تطورات إصابة أجايى وحمودى من الكدمات

أكد الجهاز الفنى للأهلى جاهزية ثنائى الفريق جونيور أجايى وأحمد حمودى، بعد مشاركتهما فى مران الفريق الجماعى الذى أقيم أمس على ملعب التتش.

وكان ثنائى الأهلى قد تعرض لكدمات إلا أنهما شاركا أمس وأعلنا جاهزيتهما من خلال التواجد فى المران الجماعى، وشارك أجايى وحمودى فى مران الفريق كاملا والذى اشتمل على جانب بدنى خفيف وتدريبات الكرة.

شريف الأهلى يعود من السعودية غداً بعد أداء العمرة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى إن محمد شريف لاعب الفريق حصل على إذن للسفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة على أن يعود للمشاركة فى المران الجماعى غدا.

وغاب شريف عن المشاركة فى مران الفريق الذى أقيم أمس على ملعب التتش بسبب سفره إلى السعودية.

ويتدرب الأهلى يومياً على ملعبه بالتتش لحين وضوح الرؤية بشأن موقفه من استكمال بطولة الدورى التى من المقرر أن يلعب خلالها مباراتى المقاولون والزمالك بعد أمم أفريقيا التى تنطلق فى مصر يوم 21 يونيو المقبل، لكن مسئولى القلعة الحمراء سبق وأعلنوا أنهم لن يستكملوا البطولة حال تأجيل مبارياتهم لبعد أمم أفريقيا.

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سعد سمير ونيدفيد فى ألمانيا بعد العيد.. اعرف التفاصيل

قرر سعد سمير وكريم نيدفيد ثنائي الأهلي السفر إلى إلمانيا عقب عيد الفطر المُبارك بـ3 أو 4 أيام من أجل الخضوع لفحص طبي جديد، ومعرفة مدى التحسن في حالتهما، بعدما قاما بأداء برنامج محدد من الطبيب الألماني الذي أشرف على علاجهما.

ويؤدي نيدفيد تدريبات بشكل منتظم في الجيم، بعد الجراحة التي أجراها في الغضروف، فيما أنهى سعد سمير المرحلة الأولى في البرنامج الذي يقوم بتنفيذه خلال هذه المرحلة وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في حالة الثنائي.

خطة الأهلى لشراء رمضان صبحى نهائياً من هيدرسيفيلد

حسم النادي الأهلي موقف رمضان صبحي لاعب الفريق بعدما اتفق مسئولو القلعة الحمراء مع اللاعب على البقاء في النادي عقب إنتهاء اعارته يوم 30 يونيو المقبل.

الاهلي ضم رمضان صبحي في يناير الماضي قادماً من هيدرسيلفيد الانجليزي مقابل 800 ألف جنيه إسترليني على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

ونجح الأهلي في الاتفاق مع اللاعب على البقاء في القلعة الحمراء خاصة في ظل عدم تلقي رمضان عروضاً قوية من أوربا بجانب رغبة الأحمر الجادة في تمديد عقد اللاعب الذى أضاف بصمة واضحة للفريق منذ انتقاله له في يناير الماضي بفضل حماسه وإصراره الشديد بجانب قدراته الفنية العالية.

عبد الحفيظ يجتمع مع صالح جمعة فى الأهلى خلال أيام.. اعرف السبب

يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى جلسة خاصة مع صالح جمعة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة اللاعب فى مسألة تمديد عقده.

كان صالح جمعة قد رحّب بتمديد عقده مع الأهلى بشكل مبدئى، ومن المقرر أن يعقد عب الحفيظ جلسة مع اللاعب للاتفاق حول عدة بنود تتعلق بالعقد، خاصة أن صالح جمعة من اللاعبين الذين أضافوا الكثير للفريق منذ قيده فى القائمة منذ انتقالات يناير الماضية.