شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. كوليبالى يهدد انتقال فيرمينو الأهلي للنجم والعين يترقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورات جديدة شهدتها صفقة انتقال صالح نصر، مهاجم شباب النادي الأهلي، لصفوف النجم الساحلي التونسى بعد إعلان مسئولو الأخير، كما ظهر نادي العين الإماراتي فى الصورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة .. كوليبالى يهدد انتقال فيرمينو الأهلي للنجم والعين يترقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.