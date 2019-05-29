شكرا لقرائتكم خبر عن الكورة فى ملعبك .. إسلام محارب: غيابى عن الأهلي لأسباب غير معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف برنامج الكورة فى ملعبك، إسلام محارب لاعب النادي الأهلي، فى حلقة جديدة، للحديث عن كواليس وأسرار علاقته داخل القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية والكشف عن أسباب غيابه عن التشكيلة الأساسية فى الفترة الأخيرة.

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