اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخمبيس 24/5/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29/5/2019 العديد من الاخبار الرياضية الهامة حيث نرصد في السطور القادمة الإسماعيلى: لسنا طرفاً فى خناقة مؤجلات الدورى رفض إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى إقحام ناديه فى أزمة مباريات الدورى المشتعلة بين عدد من أندية المسابقة فى الوقت الراهن. يفاضل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، بين الثنائى المغربى خالد بوطيب وحميد أحداد، لقيادة هجوم الأبيض فى مباراته أمام الإنتاج الحربى، المقرر لها غدًا الخميس، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز. جروس يفاضل بين أحداد وبوطيب لقيادة هجوم الزمالك أمام الإنتاج Advertisements خطة الأهلى لشراء رمضان صبحى نهائياً من هيدرسيفيلد حسم النادي الأهلي موقف رمضان صبحي لاعب الفريق بعدما اتفق مسئولو القلعة الحمراء مع اللاعب على البقاء في النادي عقب انتهاء إعارته يوم 30 يونيو المقبل. أشعة جديدة لتحديد موعد فك جبس عماد السيد يخضع عماد السيد حارس مرمى الزمالك، لأشعة جديدة من أجل تحديد موعد فك الجبس من يده، بعد تعرضه للإصابة فى أحد أصابع اليد خلال مشاركته أمام الداخلية فى الدورى.

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