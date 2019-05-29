شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطلب منع 3 حكام من إدارة مباريته.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، من اتحاد الكرة عدم اسناد 3 حكام لإدارة مباريات الفريق في الموسم المقبل . Advertisements وكتب رئيس سموحة علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "يناشد نادي سموحة الرياضي الاجتماعي اتحاد الكرة المصرية مع كامل احترام نادي سموحة للتحكيم المصري يرجي عدم اسناد المباراة القادمة او اي مباراة الموسم المقبل الي الحكام الاتي اسمائهم الحكم جهاد جريشة، الحكم محمد عادل، الحكم طارق مجدي.

فرج عامر

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