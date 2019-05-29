شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختار طارق حامد أفضل لاعب فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أختار الحساب الرسمى لنادى الزمالك، لاعب الوسط طارق حامد، كأفضل لاعب فى صفوف الفريق الأبيض خلال مشواره ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. ونشر الحساب الرسمى للقلعة البيضاء عبر تويتر، صورة طارق حامد رافعًا كأس الكونفدرالية، معلقين عليها: "لاعب الكونفدرالية هو لاعبنا طارق حامد".

طارق حامد وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح، نظرًا لإنتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف، وانتهت مباراة الإياب بفوز الزمالك بهدف، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى حسمت اللقب للأبيض.

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