بسبب الحالات المشابهة لصلاح.. يويفا يطالب بتعديل قانون كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مسؤولي سن قوانين كرة القدم، بدراسة إجراء تعديلات على آلية التعامل مع اللاعبين الذين يشتبه في تعرضهم لارتجاج في المخ خلال المباريات.

وذكر بيان لليويفا عقب اجتماع لجنته التنفيذية اليوم الأربعاء في باكو عاصمة اذربيجان، إنه من الممكن إجراء تعديلات على القواعد الخاصة بتبديل اللاعبين بحيث تمنح أعضاء الجهاز الطبي مزيدا من الوقت للكشف عن تعرض لاعب لارتجاج في المخ.

وقال ألكسندر سيفرين رئيس اليويفا "صحة اللاعبين ذات أهمية قصوى ،وأثق بقوة في أن القواعد الحالية لحالات الارتجاج بحاجة للتحديث من أجل حماية اللاعبين وكذلك الأطباء من خلال منح الفرصة للتشخيص المناسب دون إلحاق ضرر بالفرق المعنية."

وطالبت اللجنة التنفيذية لليويفا، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وكذلك المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب)، المعني بحسم قوانين اللعبة، بإعادة النظر في القوانين الحالية لحالات الارتجاج المحتملة.

وأوضح بيان اللجنة أن تغيير القوانين المتعلقة بالتبديلات سيكون من شأنه "تقليص الضغط على الجهاز الطبي ومنح الأطباء مزيدا من الوقت لتقييم وجود ارتجاج محتمل خلال الكشف خارج الملعب، وذلك لضمان عدم عودة لاعب إلى داخل المستطيل الأخضر وهو يعاني من ارتجاج."

من ناحية أخرى، اختير نول لو جراي رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء لشغل المقعد الشاغر في مجلس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

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وانتخبت اللجنة التنفيذية لليويفا خلال اجتماعها، لو جراي ليحل مكان راينهارد جريندل الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم، حتى الاجتماع المقبل للجمعية العمومية لليويفا (كونجرس اليويفا) في مارس 2020.

وكان جريندل قد استقال من الاتحادين الألماني والدولي في أبريل الماضي بعد الاعتراف بتلقية ساعة يد قيمتها ستة ألاف يورو (6700 دولار) كهدية من الرئيس السابق للاتحاد الأوكراني.

كذلك اختير لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بالإجماع نائبا لرئيس اليويفا.

وأعلن الاتحاد الإسباني اليوم في بيان له أن سيفرين هو من اقترح اسم روبياليس لهذا المنصب ليتم اختياره بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية لليويفا.

وجاء فوز روبياليس بمنصب نائب رئيس اليويفا بعد عدة سنوات من تقلد منصب رئيس اتحاد الكرة الإسباني وبعد أشهر قليلة من فوزه بعضوية اللجنة التنفيذية لليويفا.

وأصبح روبياليس النائب الأصغر سنا بين النواب الأربعة لرئيس اليويفا في الوقت الراهن، كما يعد أحد المسؤولين الأصغر سنا من بين جميع من تقلدوا هذا المنصب عبر تاريخ اليويفا، وأصبح روبياليس نائبا لرئيس اليويفا خلفا لجريندل.