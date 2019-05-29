أوباما: ميسي لن يجلب كأس العالم للأرجنتين بمفرده

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ،أن المنتخب الأرجنتيني الأول يواجه مشاكل تمنعه من الفوز بلقب بطولة كأس العالم لأنه لا يلعب كفريق جماعي رغم أنه يضم بين صفوفه لاعبا "رائعا"، هو ليونيل ميسي.

وقال أوباما في ختام مؤتمر "ايكسما" الاقتصادي الذي حضره أمس الثلاثاء في العاصمة الكولومبية بوجوتا: "حتى الأشخاص الذين نؤمن بعبقريتهم يعملون مع أشخاص أخرين من أجل تطوير أسلوبهم، رغم وجود ميسي، تواجه الأرجنتين مشكلات في الفوز بكأس العالم".

وأوضح أوباما في تصريحاته التي نقلتها عنه صحيفة "أ س" الإسبانية، قائلا: "القليل من الناس هم من يمكنهم أن يقوموا بأشياء عظيمة بمفردهم".

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وأراد الرئيس الأمريكي السابق من خلال هذه التصريحات الإشارة إلى المنتخب الأرجنتيني ونجمه ليونيل ميسي، كما أكد أن أشخاصا أخرين تميزوا بالعبقرية، مثل الرسامين سالفادور دالي وبابلو بيكاسو، نجحوا في تطوير أسلوبهم الفني بالعمل مع فنانين أخرين.

وأضاف أوباما قائلا: "أود أن أنصح الشباب بأن عليهم أن يؤمنوا بأن القليل من الناس هم من يتمكنون من القيام بأشياء عظيمة بمفردهم، حتى الأشخاص الذين نعتقد في عبقريتهم يعملون مع أناس أخرين من أجل أن يطوروا أسلوبهم الخاص".

كان أوباما قد اعترف في 2016 أن نجلتيه من أنصار النجم الأرجنتيني الكبير، وأكد أيضا أنهما ترغبان في التعرف عليه بشكل شخصي.

وجاءت تصريحات أوباما قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، التي فاز فيها ميسي مع منتخب بلاده بوصافة مونديال 2014.