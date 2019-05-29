لحظة بلحظة.. تشيلسي 4 - 1 آرسنال..شوط ثاني ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

توّج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي على حساب نظيره آرسنال بعدما فاز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.



بدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي: تشيك، سوكراتيس، كوتشيليني، مونريال، مايتلاند، توريرا، تشاكا، كولاسيناتش، أوزيل، أوباميانج، لاكازيت، بينما يجلس محمد النني بديلاً.

بينما يلعب تشيلسي بالتشكيل التالي: كيبا، أزبليكويتا، كريستينسن، لويز، إيمرسون، كانتي، جورجينيو، كوفاسيتس، بيدرو، هازارد، جيرو.

وإليكم ملخص المباراة:

مرور 5 دقائق بسيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين دون أي خطورة مبكرة على مرمى أي حارس.

الخطورة الأولى كانت في الدقيقة 8 بمرور تصويبة أوباميانج بجوار القائم الأيسر لمرمى تشيلسي.



وفي الدقيقة 18 سقط لاكازيت في كرة مشتركة مع حارس تشيلسي بمنطقة الجزاء ولكن لم يحتسبها الحكم ركلة جزاء كما كان يريد لاعبو المدفعجية.

مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال التعادل السلبي مستمرًا مع خطورة للاعبي آرسنال في معظم الفترات.

وفي الدقيقة 38 تصدى بيتر تشيك لأخطر كرات تشيلسي التي جاءت بتصويبه من جيرو من داخل منطقة الجزاء.

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انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.. انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني بخطورة من تشيلسي حيث خرجت تصويبة جيرو من داخل منطقة جزاء آرسنال إلى ركنية نُفذت وأخرجها مدافعي المدفعجية.

وفي الدقيقة 48 تقدم جيرو بهدف لتشيلسي برأسه في مرمى تشيك.

بيدرو يحول تمريرة هازارد الرائعة داخل منطقة الجزاء لهدف ثاني في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 64 حصل تشيلسي على ركلة جزاء سددها إدين هازارد في منتصف مرمى بيتر تشيك مُسجلًا الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 69 رد البديل أليكس إووبي على ركلة الجزاء التي سددها هازارد بصاروخية

ولكن هازارد عاد في الدقيقة 71 بهدف رابع.

وفي الدقيقة 79 أخرج بيتر تشيك تصويبة وليليان ويخرجها لركنية.

10 دقائق أخيرة من عمر المباراة وسيطرة وخطورة من لاعبي آرسنال.

الحكم يُطلق صافرة انتهاء المباراة بتتويج تشيلسي بالدوري الأوروبي.