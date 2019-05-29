مصدر يكشف لمصراوي أزمة ستواجه قيد اللاعبين للأندية المشاركة إفريقيا: "الفيفا يمنع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر بلجنة شئون اللاعبين في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي للعبة يمنع فتح باب القيد المحلي قبل انتهاء الموسم بالكامل، وبناء عليه لن يكون هناك إمكانية لتسجيل أي لاعب جديد في القائمة الإفريقية.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء: "لن يتم فتح باب القيد لأي نادي حتى إذا انهى كافة مبارياته في الدوري، قبل أن تنتهي البطولة بالكامل."

وصرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، قبل عدة أيام أن مسألة تعارض موعد انتهاء الدوري الممتاز مع إرسال الأندية لقوائمها الإفريقية لها حلول لدى لجنة شئون اللاعبين :"وقاموا بالتعامل مع مواقف مشابهة في أوقات سابقة، لكن الأمر ليس في ضمن مسئولية لجنة المسابقات."

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وتنتهي فترة التسجيل الثانية بالقائمة الإفريقية يوم 20 يوليو بالنسبة للعناصر التي ستشارك في الدور الأول، بينما يمكن إضافة لاعبين حتى 31 يوليو بدون المشاركة في الدور الأول.

وتابع المصدر ذاته: "لا يوجد استثناءات في هذا الأمر، لأن لائحة الاتحاد الدولي تمنع فتح باب القيد قبل نهاية الدوري، وبناء عليه لا يمكن تسجيل أي لاعب في القائمة الإفريقية قبل تسجيله في القائمة المحلية."

وتقول المادة السادسة من لائحة شئون اللاعبين في الاتحاد الدولي: "فترة التسجيل الأولى تبدأ عقب نهاية الموسم، وتنتهي بشكل طبيعي قبل بداية الموسم، وتلك الفترة لا يجب أن تتجاوز 12 أسبوعًا."

ويحتاج الاتحاد المصري للانتظار حتى 19 يوليو من أجل انتهاء بطولة أمم إفريقيا قبل استئناف مسابقة الدوري التي ستشهد خوض كل من الأهلي والزمالك لمباراتين وفقًا للجدول المعلن، أي أن كل من الفريقين في حالة عدم فتح القيد المحلي لن يتمكن من قيد أي لاعب جديد للمشاركة في الدور الأول.