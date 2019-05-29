آلام في ركبة نيمار.. تقلق البرازيليين قبل كوبا أميركا

أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ذعرا كبيرا في معسكر منتخب البرازيل الأول لكرة القدم الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كوبا أميركا 2019 الشهر المقبل، بعدما تعرض لإصابة في الركبة في أول تدريباته مع الفريق.

وكشفت صحيفة “أ س” الإسبانية يوم الأربعاء إلى أن نيمار تعرض لإصابة في الركبة اليسرى خلال المران الأول لمنتخب “السامبا” الذي جرى أمس الثلاثاء استعداد للبطولة التي ستنطلق على الأراضي البرازيلية في 14 يونيو المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنه قبيل انتهاء المران بوقت قصير “قام نيمار بركل الكرة ثم أمسك بركبته وبدت عليه علامات الألم”.

وتوقف النجم البرازيلي لبضع دقائق بعد هذه التصويبة وحاول العودة للمران مجددا ولكن الآلام داهمته مجددا ليخرج من الملعب واضعا يده فوق وجهه واعترته علامات الغضب والألم والإحباط.

يشار إلى أن نيمار تعرض خلال السنوات القليلة الماضية لإصابتين خطيرتين، وكاد أن يغيب عن بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وهي البطولة التي لم يظهر فيها بشكل جيد.