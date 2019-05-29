الرياضة تعلن مشاركة 1977 مركز شباب في ختام اليوم المصري للشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مشاركة 1977 مركز شباب في حفل ختام الأنشطة الثقافية والدينية والفنية والرياضية بمراكز الشباب ، والذي يقام غدا الخميس الموافق 30 مايو الجاري تحت شعار " اليوم المصري للشباب والرياضة" في كافة محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي أهمية توحيد حفل ختام الأنشطة لتوضيح الدور الذى تقوم به مراكز الشباب فى تحقيق السياسة العامة للدولة، مشيرا إلى أن مراكز الشباب هي المؤسسة الوحيدة التي تتعامل مع الانسان بمختلف مراحله العمرية والاجتماعية والدينية والثقافية

والتعليمية ويقام.

وأوضح صبحي أن تنوع الانشطة فى مراكز الشباب من شأنه الوصول الى فئات متنوعة من المجتمع ، حيث يوجد بمراكز الشباب شعب متخصصة تم انشاؤها لخدمة فئات محددة مثل شعبة أندية الفتيات والمرأة وأندية الطلائع وأندية التطوع وبرلمان الشباب بالإضافة الى مدارس الالعاب وغيرها.

وأشار الوزير الى أن اليوم المصري للشباب والرياضة تم اطلاقه اعتبارا من مايو الحالي مع التوجيه بتوحيد حفل ختام الانشطة بشكل شهري ،

مضيفاً أنه تم تكليف مراكز الشباب بضرورة استخدام الاساليب التكنولوجية في التواصل مع الشباب حيث تم انشاء صفحة لكل مركز شباب على مواقع التواصل الاجتماعي يتم من خلالها الاعلان عن الانشطة قبل تنفيذها وتوثيق الانشطة بعد التنفيذ .

ويشارك في أنشطة مراكز الشباب ما يقرب من 26 الف فرقة رياضية وفينة وثقافية ودينية ، و366 الف مشارك من 1977 مركز شباب من 27 محافظة ، وتحتل محافظة بني سويف أعلي نسبة مشاركة ب 73116 الف مشارك تليها محافظة شمال سيناء ب 41650 الف مشارك ، فيما جاءت مراكز شباب البحر الأحمر الأقل مشاركة ب 690 مشارك تليها مراكز شباب بورسعيد ب 768 مشارك .