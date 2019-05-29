شاهد.. بيدرو يضيف الهدف الثاني لتشيلسي أمام أرسنال بنهائي الدوري الأوروبي

تقدم فريق تشيلسي على نظيره ارسنال بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الأذربيجانية

باكو، ضمن نهائي بطولة الدوري الاروربي.

وأضاف بيدرو الهدف الثاني لصالح تشيلسي في

الدقيقة 59 بعد تمريرة رائعة من جانب إيدين هازارد وصلت إلى بيدرو الذي بدوره سددها أرضية لم يستطع بيتر تشيك من التصدي لها.

شاهد الهدف :