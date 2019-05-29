قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، تعيين طاقم حكام اجنبي لادارة مباراة الزمالك والانتاج الحربي غدا اجنبي لادارة مباراة الزمالك والانتاج الحربي غدابمؤجلات الجولة ال31 للدوري. وتسلم اتحاد الكرة مبلغ 25 الف دولار من الزمالك عصر اليوم الاربعاء، وتقرر تعيين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً .. طاقم حكام اجنبي يدير لقاء الزمالك والانتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.