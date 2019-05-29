بالفيديو.. هدف تشيلسي الأول في شباك آرسنال بنهائي الدوري الأوروبي

تقدم فريق تشيلسي على نظيره آرسنال بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على الملعب

الأوليمبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، ضمن نهائي بطولة الدوري الأوروربي.

وسجل أوليفيه جيرو هدف التقدم لتشيلسي برأسية في الدقيقة 48 من أحداث المباراة، بعدما أرسلت إليه كرة عرضية من الجانب الأيسر.

شاهد الهدف :