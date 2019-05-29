تقدم فريق تشيلسي على نظيره آرسنال بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على الملعبالأوليمبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، ضمن نهائي بطولة الدوري الأوروربي.
وسجل أوليفيه جيرو هدف التقدم لتشيلسي برأسية في الدقيقة 48 من أحداث المباراة، بعدما أرسلت إليه كرة عرضية من الجانب الأيسر.
شاهد الهدف :
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. هدف تشيلسي الأول في شباك آرسنال بنهائي الدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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