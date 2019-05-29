الحكم يحرم آرسنال من التقدم أمام تشيلي بنهائي الدوري الأوروبي في الشوط الأول

انتهي الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد تشيلسي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة التي تجمع الفريقين على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، في ذهاب نهائي الدوري الأوروبي.

طالب آرسنال بركلة جزاء في الدقيقة 18 بعدما تدخل من كيبا حارس مرمي تشيلسي على ألكسندر لاكازيت الذي وصلت إليه الكرة منفردًا بالمرمي لكنه سقط أمام الحارس، ليطالب لاعبو الجانزر بركلة جزاء

لكن حكم المباراة أشار باستمرار اللعب.

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من جانب آرسنال ومع حلول الدقيقة التاسعة بادر بأولي هجمات المباراة حينما أتيحت هجمة حينما أرسلت كرة عرضية إلى لاكازيت أبعدها كيبا حارس تشيلسي لكنها وصلت إلى أوباميانج داخل منطقة الجزاء في وضعية رائعة لكنه أهدرها بغرابة.

في الدقيقة 28 وصلت الكرة إلى تشاكا لاعب أرسنال على حدود منطقة الجزاء اتبعها بتسديدة صاورخية لكنها اعتلت العارضة.

وشهدت الدقيقة 34 أولي هجمات تشيلسي حينما نفذت سلسلة تمريرات بين لاعبي البلوز وصلت إلى إيميرسون ظهير أيسر الفريق الذي سدد الكرة صاورخية لكن بيتر تشيك تصدي لها ببراعة، قبل أن تصل الكرة إلى أوليفيه جيرو في الدقيقة 39 الذي وصلت إليه الكرة في وضعية رائعة أتبعها بتسديدة أرضية لكن بيتر تشيك واصل تألقه وأبعدها إلى ركلة ركنية.