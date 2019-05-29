الدولي لتنس الطاولة يختار هنا جودة لتمثيل مصر في بطولة العالم تحت ١٢ سنة

اختار الاتحاد الدولى لتنس الطاولة البطلة المصرية الواعدة هنا جودة صاحبة ال 11 عاما لتمثيل مصر وإفريقيا في معسكر الأمل العالمي وبطولة العالم تحت ١٢ سنة والتي ستقام فى عمان، نهاية العام الجاري. ١٢ سنة والتي ستقام فى عمان، نهاية العام الجاري. وكانت هنا جودة، قد حصلت على الميدالية البرونزية، فرق تحت ١٥ سنة في بطولة تايلاند، التي أقيمت فى الفترة من ١٥ إلى ١٩ مايو، كما توجت هنا بذهبية بطولة تايلاند الدولية فردي، والتي تعد واحدة من أقوي بطولات الاتحاد الدولي لتنس الطاولة.

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