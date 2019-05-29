الدولي لتنس الطاولة يختار هنا جودة لتمثيل مصر في بطولة العالم تحت ١٢ سنة

اختار الاتحاد الدولى لتنس الطاولة البطلة المصرية الواعدة هنا جودة صاحبة ال 11 عاما لتمثيل مصر وإفريقيا في معسكر الأمل العالمي وبطولة العالم تحت١٢ سنة والتي ستقام فى عمان، نهاية العام الجاري.
وكانت هنا جودة، قد حصلت على الميدالية البرونزية، فرق تحت
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