ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق نهائي مع تشيلسي بشأن ضم هازرد

أصبح البلجيكي ادين هازارد نجم تشيلسي الأنجليزي على بعد خطوة واحدة من الانتقال لصفوف ريال مدريد خلال الصيف المقبل. وكشفت صحيفة صن الإنجليزية أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع تشيلسي، يقتنضي بانتقال اللاعب إلي صفوف الملكي يوم 3يونيو المقبل. توصل إلى اتفاق مع تشيلسي، يقتنضي بانتقال اللاعب إلي صفوف الملكي يوم 3يونيو المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلس سوف يحصل على 100مليون جنيه إسترليني علي أن يحصل على 15مليون إسترليني كإضافات. وكشفت الصحيفة أن اللاعب سيتقاضى 400 الف جنيه إسترليني في الأسبوع، بإجمالي حوالي 125 مليون جنيه إسترليني خلال ست سنوات مدة العقد.

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