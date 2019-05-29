بالفيديو نتائج عرض سماك داون للمصارعة الحرة

أقيم اليوم الأربعاء، عرض المصارعة الحرة سماك داون، والتي تشهد كل أسبوع عرضًا جديدًا حيث شهد العديد من الأحداث. وجاءت نتائج العرض كالآتي النزال الاول كوفي كينجستون /يهزم/كيفين أويـنـز النزال الثاني ماندي روز /تهزم/ كارميلا النزال الثالث إلايــــس/يهزم/ار تروث ويتوج Advertisements بطل بطولة 24/7 النزال الرابع بـايـــلـــي/ يهزم/ لايسي إيفانز النزال الخامس فريق رومان رينز وار تروث /يهزم/فريق درو ماكنتير وإلايــس النزال السادس ار تروث /هزم/ إلايــس

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