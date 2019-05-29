جزر القمر يهزم موريشيوس 2/1 في بطولة كوسافا

نجح منتخب جزر القمر في تحقيق الفوز علي حساب نظيره موريشيوس بهدفين مقابل هدف ضمن بطولة كوسافا التي تقام في جنوب افريقيا في المواجهة التي جمعت بينهم علي ملعب كيج زويليتيني بجنوب إفريقيا. جنوب افريقيا في المواجهة التي جمعت بينهم علي ملعب كيج زويليتيني بجنوب إفريقيا. وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب جزر القمر إلي النقطة الرابعة يحتل بها صدارة المجموعة الأولى بينما تجمد رصيد منتخب موريشيوس عند نقطة واحد يتزيل بيها ترتيب المجموعة.

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