شاهد.. الأكوادور تحقق فوز صعب على المكسيك في كأس العالم للشباب

نجح منتخب الأكوادور في تحقيق الفوز علي حساب نظيره المكسيك بهدف دون رد ضمن منافسة الجولة الثالث من بطولة كأس العالم للشباب التي تقام في بولندا في المواجهة التي جمعت بينهم علي ملعب ستاديون غوسير. التي تقام في بولندا في المواجهة التي جمعت بينهم علي ملعب ستاديون غوسير. سجل هدف اللقاء جونزالو بلاتا في الدقيقة 12 بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب الأكوادور إلي النقطة الرابعة يحتل بها المركز الثالث بينما يتجمد رصيد منتخب المكسيك بدون نقاط يحتل بيها متزيل المجموعه الثانية.

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